توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم (الثلاثاء) انخفاضا ملموسا في درجات الحرارة مع تكون الضباب ونشاط في الرياح السطحية على أجزاء من مناطق تبوك، والجوف، وحائل، والحدود الشمالية، وكذلك على الأجزاء الشمالية من منطقتي القصيم والشرقية، ولا يستبعد تكون الصقيع خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق، في حين تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار خفيفة وتكون الضباب على أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 12 - 32 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 45 كم/ساعة باتجاه خليج العقبة كذلك باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي يصل إلى مترين باتجاه خليج العقبة كذلك باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20 - 45 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 12 - 32 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي وخفيف الموج على الجزء الأوسط والجنوبي.