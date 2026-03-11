صرَّح المُتحدث باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي بأنه تم اعتراض وتدمير مسيّرتين في الربع الخالي متجهتين إلى حقل شيبة.
وزارة الدفاع: اعتراض وتدمير مسيّرتين في الربع الخالي متجهتين إلى حقل شيبة
11 مارس 2026 - 00:56 | آخر تحديث 11 مارس 2026 - 00:56
«عكاظ» (الرياض)
The spokesperson for the Ministry of Defense, Major General Turki Al-Maliki, stated that two drones heading towards the Shyba field were intercepted and destroyed in the Empty Quarter.