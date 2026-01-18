أشادت الندوة العالمية للشباب الإسلامي، بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية، في ترسيخ مفاهيم الوسطية والاعتدال لدى الشباب في مختلف أنحاء العالم، مثمنة الدور الحيوي الذي تضطلع به وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في دعم هذا التوجه وترسيخ مبادئه.

وأوضحت في بيان لها، أن تلك الجهود تجلّت بصورة واضحة في مخرجات برنامج زمالة الوسطية والاعتدال، الذي أُقيمت احتفاليته أخيراً في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وتخرّج فيه 104 من طلاب الدراسات العليا يمثلون 50 دولة عربية وإسلامية، في خطوة تعكس البعد العالمي للبرنامج وأثره الواسع.