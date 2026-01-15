أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفياً، برئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني.
وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار فيها.
Foreign Minister Prince Faisal bin Farhan bin Abdullah made a phone call to the Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of the State of Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani.
During the call, they discussed the developments in the region and the efforts being made to achieve security and stability there.