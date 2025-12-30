ضبط 594 كجم من الأسماك الفاسدة في أبها وخميس مشيط

ضبط فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، عبر لجنة الأسماك، 594 كجم، من الأسماك الفاسدة، وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي خلال جولة ميدانية على محلات بيع الأسماك في مدينة أبها ومحافظة خميس مشيط، وذلك ضمن الجهود الرقابية الرامية إلى تعزيز سلامة الغذاء وحماية المستهلك، حيث جرى تطبيق الغرامات النظامية بحق المخالفين، وإغلاق عدد من المحلات المخالفة وفق الأنظمة والتعليمات المعتمدة.



وقد شاركت في الجولة جهات حكومية ذات علاقة، وشملت شرطة منطقة عسير، وأمن المهمات والواجبات الخاصة، وأمانة المنطقة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للغذاء والدواء، ووزارة التجارة، فيما تواصل الوزارة جهودها الحثيثة في مراقبة أسواق النفع العام والمسالخ، والتأكد من سلامة المنتجات، وتطبيق النظام لأجل صحة المواطن والمقيم.