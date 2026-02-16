أمهل المركز الوطني للتعليم الإلكتروني الجهات المقدِّمة للتعليم والتدريب الإلكتروني في المملكة 30 يوم عمل لاستكمال الربط التقني مع المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني (FutureX)، قبل تاريخ 31 مارس 2026، امتثالاً لمتطلبات لائحة التعليم الإلكتروني.



ووفق رصد «عكاظ»، تشترط المادة السابعة من لائحة التعليم الإلكتروني على الجهات التي تقدّم مقررات وبرامج تعليمية أو تدريبية بنمط التعليم الإلكتروني في السعودية التكامل التقني مع المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني.



شروط ومتطلبات

وتشترط المادة التاسعة من القواعد التنفيذية للائحة التعليم الإلكتروني لإصدار ترخيص لبرنامج مقدم بأحد أنماط التعليم الإلكتروني الواردة في المادة الثامنة الوفاء بمعايير ومتطلبات التعليم الإلكتروني الصادرة عن المركز من خلال المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني، وقيام الجهة بالتكامل التقني ومشاركة البيانات، من خلال الربط التقني مع المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني، وفق الشروط والمتطلبات التي يحددها المركز.



دعم وحوكمة

وبيَّن المركز أن الربط التقني يُعَدّ من المتطلبات التنظيمية للجهات التي تقدم برامج أو مقررات بنمط التعليم الإلكتروني، ويسهم في تعزيز تكامل منظومة التعليم الإلكتروني، ورفع جودة البيانات، ودعم كفاءة المتابعة والحوكمة على مستوى القطاع.



وأشار إلى أن استكمال إجراءات الربط في الوقت المحدد يجنّب الجهات تعليق أو إلغاء ترخيص البرامج، وذلك وفقاً لما تنص عليه لائحة التعليم الإلكتروني وقواعدها التنفيذية.



وأكّد المركز أهمية مبادرة الجهات المعنية إلى استكمال متطلبات الربط التقني عبر الرابط: integration.nelc.gov.sa، أو من خلال التواصل عبر القنوات الرسمية، الرقم الموحد (920015991)، أو البريد الإلكتروني: integration@nelc.gov.sa.