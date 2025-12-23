قال وزير السياحة أحمد الخطيب إن حكاية تجّار العقيلات في منطقة القصيم تُمثّل قصة تجارةٍ عبرت الحدود، وأسهمت في نقل اسم المنطقة إلى آفاق بعيدة، موضحاً أن هذا الإرث يعكس حضوراً اقتصادياً واجتماعياً امتد أثره عبر مسارات الرحلات التجارية التي انطلقت من قلب الجزيرة العربية إلى أسواق إقليمية واسعة.

وزير السياحة خلال زيارته متحف العقيلات.

وأوضح الخطيب خلال زيارته لمتحف العقيلات أن ما خلّفته تلك الرحلات يظهر اليوم في أثر اقتصادي واجتماعي واضح، إذ تقدّم التجربة المتحفية هذا الإرث بأسلوب حديث يضع الزائر أمام قراءة متكاملة لتاريخ القصيم التجاري، ويبرز العقيلات جزءاً أصيلاً من تكوين المنطقة الاقتصادي.

وأشار وزير السياحة إلى أن المتحف يسلّط الضوء على مسارات الرحلات التجارية، وأنماط التبادل، والتفاعل الاقتصادي والاجتماعي المصاحب لها، ضمن إطار يعكس عمق الدور الذي اضطلعت به القصيم في حركة التجارة الإقليمية عبر مراحل تاريخية متعاقبة. وأضاف أن لقاءه بالدكتور بدر الوهيبي خلال الزيارة شكّل محطة مهمة، إذ قدّم شرحاً وافياً لتاريخ العقيلات ومسارات رحلاتهم، وأسهم في تعميق الفهم المرتبط بهذا الإرث وقيمته التاريخية والاقتصادية.



ويُعدّ العقيلات إحدى أبرز الظواهر التجارية في تاريخ وسط الجزيرة العربية، إذ شكّلوا شبكة من التجّار ارتبط اسمهم بالقصيم، وبرز نشاطهم منذ القرن الثامن عشر الميلادي، وبلغ ذروته خلال القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين. ارتكز نشاطهم على التجارة البرية عبر القوافل، معتمدين على الإبل، وعلى معرفة دقيقة بالطرق والأسواق والعلاقات الاجتماعية.

انطلقت قوافلهم من بريدة وعنيزة نحو العراق، والشام، ومصر، والكويت، ووصلت بعض رحلاتهم إلى الأناضول والهند عبر الموانئ. حملوا التمور، والإبل، والسمن، والخيول، مقابل الأقمشة، والحبوب، والسلع المصنعة. هذا النشاط أسهم في ربط اقتصاد القصيم بشبكة التجارة الإقليمية قبل ظهور وسائل النقل الحديثة.

واعتمد العقيلات على الثقة والسمعة والالتزام، ما منحهم قبولاً واسعاً في الأسواق الخارجية، وأسهموا في نقل المعرفة والعادات، وبناء علاقات اجتماعية وثقافية متعددة. ومع تطور وسائل النقل خلال النصف الأول من القرن العشرين تراجع دور القوافل، غير أن أثر العقيلات بقي حاضراً في الذاكرة الاقتصادية والاجتماعية للقصيم كونه نموذجاً مبكراً للتجارة العابرة للحدود.