أكدت شركة المياه الوطنية لـ«عكاظ» أن تسرب المياه بسبب الانكسارات لا يتحمله المستفيد، وأن تحمل السكان لفواتير مياه مهدرة بسبب انكسارات الشبكة العامة غير دقيق.

وأوضحت أنه لا يتم تحميل المستفيدين أي مبالغ ناتجة عن تسربات أو أعطال الشبكة العامة، أو أي تسرب ظاهر قبل الوصول إلى العداد وأن الفواتير تعكس الاستهلاك الفعلي ضمن نطاق مسؤولية العميل المسجل على العدادات التي يتم قراءتها بشكل آلي مع إتاحة حق الاعتراض عبر قنوات معتمدة تضمن دقة الفوترة بناء على سياسات الشركة.

الكشف عن التسريبات

ودعت الشركة عملاءها إلى التأكد من سلامة التوصيلات الداخلية داخل العقار، والكشف عن التسربات التي قد تكون أحد مسببات ارتفاع الفاتورة، بالإضافة إلى التأكد من تحديث البيانات ومطابقة عدد الوحدات للعقار عبر النظام كما هو محدد في الواقع.