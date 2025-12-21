صدر قرار رئيس ديوان المظالم الدكتور خالد بن محمد اليوسف بتكليف نجلاء العمر متحدثًا رسميًا لديوان المظالم؛ لتمثيلها في اللقاءات والحوارات الإعلامية لدى القنوات المرئية والمسموعة والتفاعل معها.

وجاء قرار الدكتور اليوسف لما تمتلكه نجلاء من خبرة إعلامية في تمثيل العمل الإعلامي والتواصل مع قنوات ووسائل التواصل الإعلامية بديوان المظالم منذ سنوات، وما كسبته من خبرات إعلامية خلالها تؤهلها للعمل الجديد كمتحدث رسمي.​

وأصدر رئيس ديوان المظالم عددا من القرارات بتشكيل الطواقم الإدارية لعدد من الإدارات العامة والفرعية بديوان المظالم، في سبيل تمكين الكوادر الوطنية وتعزيز العمل المؤسسي في كافة القطاعات التابعة لديوان المظالم.