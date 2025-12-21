أكد نجم هوليود ليوناردو دي كابريو عدم مشاهدته فيلمه الأشهر «تيتانك» حتى الآن، مشيراً إلى أنه لا يعتاد مشاهدة أعماله السينمائية بعد الانتهاء من تصويرها.

لا أشاهد أفلامي

وأوضح النجم الحائز على جائزة الأوسكار خلال حوار مع النجمة جينيفر لورانس ضمن سلسلة «Actors on Actors» فلسفته تجاه متابعة أعماله الفنية قائلاً: «في الحقيقة، أنا لا أشاهد أفلامي».

ولفت دي كابريو في مقابلة سابقة جمعته بالمخرج بول توماس أندرسون إلى أنه نادراً ما يعيد مشاهدة أفلامه، مستثنياً فيلم «The Aviator»، الذي شاهده أكثر من مرة نظراً إلى أهميته الشخصية وتجربته المهنية الخاصة مع المخرج مارتن سكورسيزي، إذ استغرق التحضير للشخصية ودراسة حياة هوارد هيوز نحو 10 سنوات قبل بدء التصوير.

وقال دي كابريو: «عندما أنجزت هذا الفيلم كنت في الثلاثين من عمري، وكانت تلك المرة الأولى التي أشعر فيها بأنني جزء حقيقي من عملية الإنتاج، وليس مجرد ممثل يؤدي دوراً».

تيتانك

وشارك دي كابريو بطولة فيلم «تيتانك» مع النجمة كيت وينسلت، وسبق أن صرّح لموقع «Deadline» في 2016 قائلاً: «كانت تجربة ضخمة لي ولكيت، ولم نتوقع أبداً أن يحقق الفيلم هذا النجاح الهائل. كنت أعلم أن التوقعات كانت مرتفعة في ذلك الوقت، وكان عليّ العودة إلى نياتي الأصلية منذ البداية».

ويُعد فيلم «تيتانك» دراما رومانسية ملحمية أمريكية، صدرت في 1997 من تأليف وإخراج جيمس كاميرون، وتدور أحداثه حول قصة الحب التي تجمع بين الشاب جاك دوسن والفتاة روز ديويت بوكاتر على متن السفينة البريطانية «آر إم إس تيتانك» خلال رحلتها الأولى، التي انتهت بكارثة غرقها الشهيرة في المحيط الأطلسي عام 1912.

وحقق الفيلم نجاحاً جماهيرياً غير مسبوق، وأصبح أول عمل سينمائي يتجاوز حاجز المليار دولار في شباك التذاكر العالمي، وفاز بـ11 جائزة أوسكار من أصل 14 ترشيحاً، من بينها أفضل فيلم وأفضل مخرج، ليُسجّل اسمه كأحد أنجح وأهم الأفلام في تاريخ السينما، كما احتفظ بصدارة الإيرادات العالمية لأكثر من عقد قبل أن يتجاوزه فيلم «Avatar» للمخرج نفسه.