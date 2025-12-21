أعلنت الفنانة السعودية ميلا الزهراني عرض فيلمها الجديد «المجهولة» في صالات السينما السعودية ابتداءً من الأول من يناير القادم؛ ليشكل أحد أبرز الأعمال التي تفتتح الموسم السينمائي الجديد.

وشاركت ميلا الزهراني عبر حسابها الرسمي في «إنستغرام» الإعلان الترويجي لفيلم «المجهولة»، الذي حمل أجواء غامضة مشحونة بالإثارة.

وحصد الإعلان تفاعلاً واسعاً من المتابعين الذين عبّروا عن حماسهم لمشاهدة الفيلم، مشيدين بالصورة البصرية المميزة والكيمياء الفنية التي ظهرت في المشاهد الأولى.

جريمة بوليسية

تدور أحداث الفيلم حول شخصية نوال، وهي امرأة مطلقة تعمل في مركز الشرطة، وتنقلب حياتها رأساً على عقب عندما يقودها الفضول المهني والإنساني لمحاولة فك لغز العثور على جثة فتاة مراهقة مدفونة في الصحراء.

ومع تقدم التحقيق، تواجه نوال شبكة معقدة من الأسرار والمؤامرات الاجتماعية والنفسية، ليقدم الفيلم قصة جريمة بوليسية تحمل أبعاداً إنسانية وصوراً واقعية.