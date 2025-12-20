أكد الرئيس التنفيذي لقطاع بناء القدرات في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» الدكتور أحمد الغامدي، أن القيادة تولي الإنسان أولوية قصوى في تنمية المملكة، إيمانًا منها بأن بناء القدرات وتنمية المواهب هو الأساس الحقيقي لتحقيق التنمية المستدامة وصناعة المستقبل الزاهر للبلاد، مبينًا أن ذلك الهدف يُعد محورًا رئيسًا في برامج ومبادرات «سدايا» لبناء القدرات في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي.



جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر أبشر 2025، ضمن كلمة رئيسية ألقاها بعنوان «تمكين الشباب من مهارات المستقبل الرقمي»، استعرض خلالها جهود «سدايا» في تأهيل وبناء الكفاءات الوطنية، وتمكين الشباب بالمهارات الرقمية المتقدمة لمواكبة متطلبات التحول الرقمي، ومن ذلك تنظيمها مؤتمر (ICAN 2026) في يناير القادم.



ودعا الغامدي المختصين والمهتمين في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي والتعليم الرقمي إلى المشاركة في المؤتمر الدولي لبناء القدرات في البيانات والذكاء الاصطناعي (ICAN 2026) الذي تنظمه الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي خلال الفترة من 28 إلى 29 يناير 2026م في مقر جامعة الملك سعود بالرياض.



50 جهة محلية وعالمية



ولفت إلى أن المؤتمر تكمن أهميته في مشاركة خبراء من أكثر من 50 جهة محلية وعالمية، وعدد من الأكاديميين والمتخصصين من مختلف دول العالم، حيث سيثرون الجلسات وورش العمل بالمعلومات التي تصب في صالح تنمية الإنسان.



وأوضح أن مؤتمر ICAN 2026 منصة عالمية لمناقشة مستقبل بناء القدرات البشرية، واستشراف مستقبل العمل، وتعزيز التكامل بين الإنسان والتقنية، من خلال جلسات حوارية، وورش عمل، بجانب معرض تقني يستعرض أحدث حلول التعليم والتحول الرقمي، وتوقيع شراكات إستراتيجية مع جامعات ومؤسسات دولية، وإطلاق مبادرات نوعية لدعم منظومة القدرات الرقمية في المملكة.