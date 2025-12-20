اصطدمت مطالبات أهالي مركز الكر والحساسنة وقرية عرعر بوادي نعمان بمنطقة مكة المكرمة، بصمت أمانة العاصمة المقدسة طوال السنوات الماضية، دون تنفيذ الخدمات الأساسية التي تلقوا وعوداً بتحسينها.



فالشوارع متهالكة وتفتقد للأسفلت، والنظافة غائبة والعشوائية تحيط بالموقع، محمد النفيعي أحد سكان الحي طالب الجهات ذات العلاقة بسرعة تنفيذ الخدمات في الحي خاصة أنهم أكثر من مرة تلقوا وعوداً بتحسينها لا سيما وأن البلدية سبق أن قامت بتحديد الشوارع المقرر سفلتتها وترقيمها من خلال إحدى الشركات التي فجأة اختفت ولم نعد نراها وبقيت معاناتنا كما هي.

شوارع متآكلة



ويضيف عبدالله العتيبي قائلاً: منذ 3 سنوات ونحن ننتظر أن تتحسن الخدمات في الحي، فالشوارع متآكلة وأصبحت خطرة على المارة والسائقين، والأتربة تتطاير وتسكن في صدورنا، وسياراتنا تضررت وأصبحنا دائمي التردد على ورش الصيانة.



ويتمنى سعد الهذلي من الجهة المسؤولة عن توفير المياه أن تنفذ مشروع المياه الذي طالما انتظروه، فيما طالب محسن السفياني من الجهات ذات العلاقة بالخدمات أن يزوروا الحي ويطلعوا على احتياجاته لربما يتحسن بعد زيارتهم له.