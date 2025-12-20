في أمسيةٍ أدبيةٍ ثقافيةٍ مميّزة، شهدت الجبيل الصناعية حضوراً لافتاً، إذ أمطر مساءها البارد الدكتور عبدالعزيز خوجة شعراً ونثراً، مستعيداً قصصاً ورواياتٍ أدبية، ومستحضراً باقةً من أجمل وأعذب قصائده الشعرية التي نالت إعجاب الحضور.

وفي النادي البحري بمدينة الجبيل الصناعية، قام مقهى ديسكفري الشريك الأدبي، بالتعاون مع الهيئة الملكية بالجبيل، بإقامة أمسية مميزة بعنوان «بين الشعر والدبلوماسية» مساء أمس الأول، حيث اجتمع الشعر والدبلوماسية في لوحةٍ واحدة، لتحوّل قاعة النادي إلى مساحةٍ زاخرةٍ بالقصص التاريخية والروايات الأدبية والنصوص الشعرية التي قوبلت بتصفيقٍ حار من الجمهور.

وقاد مقدم الأمسية الدكتور محمد الزهراني الحوار إلى محطاتٍ إنسانيةٍ وأدبية من بدايات «خوجة»، متوقفاً عند رثائه لوالده، متنقلاً معه بين أغراض الشعر من الغزل والرثاء إلى المدح والثناء. وألقى الدكتور عبدالعزيز خوجة عدداً من أحدث قصائده، عبّر فيها عن مدحٍ وثناءٍ ووصفٍ لولي العهد عقب زيارته الناجحة والتاريخية الأخيرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

كما تطرّق خوجة إلى سنواتٍ طويلة من العمل الدبلوماسي في عددٍ من الدول، ليختتم أمسيته الأدبية في الجبيل الصناعية بإلقاء عدة قصائد جديدة، مؤكّداً حضور الكلمة الشعرية بوصفها جسراً بين الثقافة والسياسة، ومصدر إلهامٍ للحضور.