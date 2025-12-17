في نهج مختلف عن الأعوام السابقة، أشعرت وزارة التعليم المعلمين المنقولين عبر برنامج «فرص» من خلال حساباتهم في نظام فارس، دون إعلان رسمي أو بيان توضيحي متزامن، كما كان معمولاً به في السابق من تفاعل واسع.

وكشف معلمون لـ«عكاظ»، أن آلية النقل اليوم تختلف عن الأعوام السابقة. وقال ماجد العتيبي: «الوزارة كانت تعلن سابقاً موعد حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات عبر موقعها الرسمي والبيانات الصحفية الموزعة، إضافة إلى تفاعل حساباتها في منصات التواصل».

وأضاف فهد الروقي: «حركة هذا العام جاءت بشكل صامت، إذ يصل لكل معلم ومعلمة إشعار عبر منصة «فرص» في نظام فارس».

ولفت خالد الشهري، إلى أن إعلان الحركة في السابق كان يوضح عدد المتقدمين ونسبة تحقيق الرغبات، وإرشاد من يريد تقديم الاعتراض.

وبيّن محمد الزهراني أن حساب وزارة التعليم الرسمي على منصة (X) لم ينشر أي تفاعل منذُ أمس مع هذا الحدث العام الذي يترقبه آلاف المعلمين، إذ كان آخر منشور عن تنافس الموهوبين في اختبار الرياضيات، وآخر قبل 4 أيام عن تكريم منظومة التعليم والتدريب بمناسبة يوم التطوع السعودي والعالمي 2025م.

يذكر أن وزارة التعليم، اشترطت لنقل المعلمين والمعلمات عبر برنامج «فرص» عدم العدول عن الطلب بعد انتهاء التقديم، والسماح بالتقدّم لأكثر من فرصة في الإعلان الواحد، مع اشتراط مرور 5 سنوات قبل التقديم على فرصة جديدة، وعدم إتاحة لمّ الشمل ضمن البرنامج، إضافة إلى قصر تقديم المتعاقدين لائحياً على نطاق إداراتهم التعليمية وفق شروط.