أكد البرنامج الوطني للتشجير أن المنطقة الشرقية تزخر بأنواع متعددة من النباتات المحلية الملائمة لمشاريع التشجير، ودعم جهود تنمية الغطاء النباتي، والحد من تدهور الأراضي، وتعزيز حملات ومبادرات وأنشطة التشجير في المنطقة؛ تحقيقاً لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.
وأوضح البرنامج أن أكثر من 61 نوعاً من النباتات المحلية الملائمة للتشجير، تنتشر انتشاراً متفاوتاً في عددٍ من بيئات المنطقة المختلفة، وتشهد البيئات الساحلية، والهضاب، والجبال، والأودية، والروضات، والسبخات، والسهول، والكثبان الرملية، والصحاري الرملية الملحية، والمنخفضات، والمناطق الباردة، وبيئة الربع الخالي، وصحراء الدهناء في المنطقة الشرقية، انتشاراً واسعاً لتلك الأنواع، فيما تنتشر بعض الأنواع الأخرى انتشاراً محدوداً، لتسهم جميعها في تعزيز مشاريع التشجير، وتحقيق الاستدامة البيئية؛ تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
فصائل معروفة
وأشار إلى أن تلك الأنواع تنتمي إلى فصائل عديدة ومعروفة على نطاق بيئة المملكة عموماً، من أبرزها القطيفية، والبقولية، والأكانثية، والكبارية، والتوتية، والسدرية، والدفلية، والمركبة، والمحمودية، والخبازية، والحرملية، والآسية، والرواندية، والخنازرية، والباذنجانية، والرطريطية، والنرجسية، والخردلية، والسوسنية، والعنيبية، والنجيلية، مشيراً إلى أن هذه الفصائل تضم فئات متنوعة من النباتات المحلية، من أشجار وشجيرات صغيرة وكبيرة ومعمّرة، إضافةً إلى نباتات عشبية حولية ومعمّرة.
أبرز الأنواع
وبين البرنامج أن أبرز أنواع النباتات المحلية الملائمة للتشجير، وواسعة الانتشار في المنطقة الشرقية، السدر، والروثة، والرمث، والشعران، والأرطى، والحاذ، وجلمان، وطحماء، والغضى، والقطف، ورغل، والأثب، وأم غيلان، والتنضب، والقرم، والضمران، والمرخ، والقيصوم، والنقد، والعبيثران، والعاذر، والعرفج، والشيح، والرخامى، والآس، والغرقد، والنقاوي، والضال، وجدر، والعوسج، وعبعب، والقسور، وجثجاث، وإسحار، والسوسن البري، وجعدة، والعصبة، وثمام، والحميض، إضافة إلى بعض الأنواع الأخرى محدودة الانتشار في البيئات المختلفة بالمنطقة.
وتأتي أنشطة البرنامج الوطني للتشجير لقيادة مشاريع ومبادرات التشجير في مختلف مناطق المملكة، في إطار الجهود الوطنية المتواصلة، للحفاظ على البيئة، وتنمية الغطاء النباتي، إلى جانب نشر ثقافة التشجير وسط المجتمع، وترسيخ أهمية زراعة النباتات المحلية الملائمة للبيئة السعودية؛ للإسهام في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، والوصول إلى مستقبل أخضر مستدام؛ لضمان تحسين جودة الحياة للأجيال الحالية والقادمة.
The National Afforestation Program confirmed that the Eastern Province is rich in various types of local plants suitable for afforestation projects, supporting efforts to develop vegetation cover, reduce land degradation, and enhance afforestation campaigns, initiatives, and activities in the region; in line with the targets of the Saudi Green Initiative.
The program clarified that more than 61 types of local plants suitable for afforestation are distributed variably across several different environments in the region. Coastal areas, plateaus, mountains, valleys, meadows, salt flats, plains, sand dunes, saline deserts, depressions, cold areas, the Empty Quarter environment, and the Dahna Desert in the Eastern Province witness a wide spread of these species, while some other species are limited in their distribution, all contributing to enhancing afforestation projects and achieving environmental sustainability; in line with the targets of Vision 2030.
Known Families
It was noted that these species belong to many well-known families across the Kingdom's environment, including the most prominent ones: the Qatif family, legumes, Acanthaceae, Capparaceae, Moraceae, Ziziphus, Nerium, Asteraceae, Malvaceae, Papaveraceae, Asparagaceae, Rhamnaceae, Solanaceae, Amaranthaceae, Narcissus, Brassicaceae, Iridaceae, Chenopodiaceae, and Poaceae. It was pointed out that these families include a diverse range of local plants, from large and small trees and shrubs to annual and perennial herbaceous plants.
Most Prominent Species
The program indicated that the most prominent types of local plants suitable for afforestation and widely distributed in the Eastern Province include: Sidr, Rutha, Ramth, Sha'ran, Arta, Hadh, Jalman, Tahma, Ghodha, Qatf, Raghil, Athab, Umm Ghaylan, Tanbub, Qurm, Dhomran, Marakh, Qaysoum, Naqd, Ubaythran, A'zar, Urfaj, Shaykh, Rakhami, As, Gharqad, Naqawi, Dal, Jidr, Awsaj, Ab'ab, Qasoor, Jathjath, Ishar, wild Iris, J'adah, Asbah, Thamam, and Hamid, in addition to some other species with limited distribution in various environments in the region.
The activities of the National Afforestation Program aim to lead afforestation projects and initiatives across various regions of the Kingdom, as part of ongoing national efforts to preserve the environment, develop vegetation cover, alongside promoting a culture of afforestation within the community, and reinforcing the importance of planting local plants suitable for the Saudi environment; contributing to achieving the targets of the Saudi Green Initiative and reaching a sustainable green future; ensuring improved quality of life for current and future generations.