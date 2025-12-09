حصدت محافظة العُلا لقب «أفضل مشروع للسياحة الثقافية في العالم لعام 2025»، ضمن جوائز السفر العالمية لهذا العام، في إنجازٍ يعزّز مكانتها وجهةً عالميةً للثقافة والتراث والاستكشاف، ويؤكد ريادتها المتنامية في تقديم تجارب ثقافية متكاملة تستند إلى إرثها الإنساني الفريد وطبيعتها الاستثنائية.

ويُعد هذا التكريم من أرفع الجوائز في الحفل السنوي والأعلى تقديراً في قطاع السفر عالمياً، إذ نالت العُلا اللقب بعد حصولها على أعلى عدد من الأصوات من نخبة الخبراء الدوليين وكبار التنفيذيين وأبرز منظمي الرحلات ووكلاء السفر المعتمدين.

سلسلة إنجازات

ويأتي هذا التكريم العالمي ليُضاف إلى سلسلة إنجازات حققتها العُلا أخيراً، بعد نيلها ثلاث جوائز إقليمية ضمن النسخة الشرق أوسطية من جوائز السفر العالمية 2025، وهي: أفضل مشروع للسياحة الثقافية في الشرق الأوسط لعام 2025، وأفضل وجهة للفعاليات والمهرجانات في الشرق الأوسط لعام 2025، وأفضل مشروع سياحي ثقافي رائد في المملكة لعام 2025.