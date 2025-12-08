سجلت منطقة تبوك أعلى معدل لكميات الأمطار بـ(79,3) ملم، في محطة رصد الشبحة بمحافظة أملج بالمنطقة، ضمن (6) مناطق بالمملكة شهدت هطول كميات متفرقة من الأمطار، فيما سجلت محطة الشبعان بأملج (69.2) ملم، والسديد - الوجه (59,6) ملم، ومركز جريش الأمني بتيماء (30.8) ملم، ومحطة رصد أملج (29,4) ملم، والمنيبرة بالوجه (19.2) ملم.

ووفقًا للتقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة حول كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة؛ سجلت (77) محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، خلال الـ24 ساعة الماضية، هطول أمطار في مناطق (مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك، وحائل، والحدود الشمالية، والجوف).

وأوضح التقرير أن منطقة مكة المكرمة سجلت (47,4) ملم في رابغ، و(32.8) ملم في الأبواء - رابغ، و(28.6) ملم في طريق الراية - رابغ، و(10.6) ملم في العقلة - رابغ، فيما سجلت منطقة المدينة المنورة (58,4) ملم في عفيرة - خيبر، و(41.0) في محطة رصد مطار العلا، و(35.8) ملم في عشيرة - خيبر، و(34.0) ملم في حي الروضة - خيبر، وشارع المندسة العام بالمدينة، و(31.8) في محطة المسيجيد - بدر، و(30.0) ملم في مطار الأمير عبدالمحسن بينبع، و(28.6) في فضلا - العلا، و(25.5) في محطة أم ذيان - بدر، و(25.2) ملم في حي العدوة - بدر، و(25) ملم في ميناء ينبع، و(24.8) في الفقرة - المدينة، و(24.5) ملم في محطة أبو ضباع بوادي الفرع، و(20.6) ملم في محطة العشاش - خيبر.

وأشار التقرير إلى أن منطقة حائل سجلت (11.5) ملم في محطة رصد الشملي، و(3,8) ملم في عقدة - حائل، و(3.8) ملم في محطة رصد حي المدائن بحائل، و(3.1) ملم في حائل، فيما سجلت منطقة الحدود الشمالية (4.2) ملم في مطار عرعر، و(2.9) ملم في مطار رفحاء، و(1.0) ملم في عرعر، وسجلت منطقة الجوف (6.7) ملم في محطة الشويحطية - سكاكا، و(5.9) ملم في المرير - سكاكا، و(5.0) ملم في عين الحواس - القريات، و(2.8) ملم في ميقوع - طبرجل.