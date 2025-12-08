سجلت منطقة تبوك أعلى معدل لكميات الأمطار بـ(79,3) ملم، في محطة رصد الشبحة بمحافظة أملج بالمنطقة، ضمن (6) مناطق بالمملكة شهدت هطول كميات متفرقة من الأمطار، فيما سجلت محطة الشبعان بأملج (69.2) ملم، والسديد - الوجه (59,6) ملم، ومركز جريش الأمني بتيماء (30.8) ملم، ومحطة رصد أملج (29,4) ملم، والمنيبرة بالوجه (19.2) ملم.
ووفقًا للتقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة حول كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة؛ سجلت (77) محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، خلال الـ24 ساعة الماضية، هطول أمطار في مناطق (مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك، وحائل، والحدود الشمالية، والجوف).
وأوضح التقرير أن منطقة مكة المكرمة سجلت (47,4) ملم في رابغ، و(32.8) ملم في الأبواء - رابغ، و(28.6) ملم في طريق الراية - رابغ، و(10.6) ملم في العقلة - رابغ، فيما سجلت منطقة المدينة المنورة (58,4) ملم في عفيرة - خيبر، و(41.0) في محطة رصد مطار العلا، و(35.8) ملم في عشيرة - خيبر، و(34.0) ملم في حي الروضة - خيبر، وشارع المندسة العام بالمدينة، و(31.8) في محطة المسيجيد - بدر، و(30.0) ملم في مطار الأمير عبدالمحسن بينبع، و(28.6) في فضلا - العلا، و(25.5) في محطة أم ذيان - بدر، و(25.2) ملم في حي العدوة - بدر، و(25) ملم في ميناء ينبع، و(24.8) في الفقرة - المدينة، و(24.5) ملم في محطة أبو ضباع بوادي الفرع، و(20.6) ملم في محطة العشاش - خيبر.
وأشار التقرير إلى أن منطقة حائل سجلت (11.5) ملم في محطة رصد الشملي، و(3,8) ملم في عقدة - حائل، و(3.8) ملم في محطة رصد حي المدائن بحائل، و(3.1) ملم في حائل، فيما سجلت منطقة الحدود الشمالية (4.2) ملم في مطار عرعر، و(2.9) ملم في مطار رفحاء، و(1.0) ملم في عرعر، وسجلت منطقة الجوف (6.7) ملم في محطة الشويحطية - سكاكا، و(5.9) ملم في المرير - سكاكا، و(5.0) ملم في عين الحواس - القريات، و(2.8) ملم في ميقوع - طبرجل.
The Tabuk region recorded the highest rainfall amount at (79.3) mm, at the Al-Shabha monitoring station in the Amlaj governorate of the region, among (6) regions in the Kingdom that experienced scattered rainfall amounts. The Al-Shabaan station in Amlaj recorded (69.2) mm, Al-Sudayd - Al-Wajh (59.6) mm, the Al-Jarish security center in Tayma (30.8) mm, the Amlaj monitoring station (29.4) mm, and Al-Munaybirah in Al-Wajh (19.2) mm.
According to the daily report from the Ministry of Environment, Water, and Agriculture regarding rainfall amounts in all regions of the Kingdom; (77) hydrological and climatic monitoring stations recorded rainfall in the regions of (Makkah, Madinah, Tabuk, Hail, Northern Borders, and Al-Jawf) over the past 24 hours.
The report indicated that the Makkah region recorded (47.4) mm in Rabigh, (32.8) mm in Al-Abwa - Rabigh, (28.6) mm on Al-Rayah Road - Rabigh, and (10.6) mm in Al-Aqla - Rabigh, while the Madinah region recorded (58.4) mm in Ufairah - Khaybar, (41.0) mm at the Al-Ula airport monitoring station, (35.8) mm in Al-Ashirah - Khaybar, (34.0) mm in Al-Rawda neighborhood - Khaybar, and Al-Mundasa General Street in the city, (31.8) mm at the Al-Masijid station - Badr, (30.0) mm at Prince Abdul Mohsen Airport in Yanbu, (28.6) mm in Fadla - Al-Ula, (25.5) mm at Um Dhiyan station - Badr, (25.2) mm in Al-Adwah neighborhood - Badr, (25) mm at Yanbu Port, (24.8) mm in Al-Faqrah - Madinah, (24.5) mm at Abu Daba' station in Wadi Al-Far'a, and (20.6) mm at Al-Ishash station - Khaybar.
The report noted that the Hail region recorded (11.5) mm at the Al-Shamli monitoring station, (3.8) mm in Uqda - Hail, (3.8) mm at the Al-Mada'in neighborhood monitoring station in Hail, and (3.1) mm in Hail, while the Northern Borders region recorded (4.2) mm at Arar Airport, (2.9) mm at Rafha Airport, and (1.0) mm in Arar. The Al-Jawf region recorded (6.7) mm at the Al-Shuwaikhitiyah station - Sakaka, (5.9) mm in Al-Murayr - Sakaka, (5.0) mm in Ain Al-Hawas - Al-Qurayyat, and (2.8) mm in Miqou - Tabrjal.