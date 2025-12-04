وصل رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني إلى الرياض اليوم.
وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي.
ورحب الخريجي، بالشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني في بلده الثاني المملكة العربية السعودية.
The Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, arrived in Riyadh today.
Upon his arrival at King Khalid International Airport, he was received by the Deputy Minister of Foreign Affairs, Engineer Walid bin Abdulkarim Al Khraiji.
Al Khraiji welcomed Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani to his second home, the Kingdom of Saudi Arabia.