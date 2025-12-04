وصل رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني إلى الرياض اليوم.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي.

ورحب الخريجي، بالشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني في بلده الثاني المملكة العربية السعودية.