جددت وزارة الداخلية التأكيد أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة

وكانت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، للفترة من 5 / 3 / 2026 إلى 11 / 3 / 2026، اسفرت عن ضبط

(21320) مخالفًا، منهم (15339) مخالفًا لنظام الإقامة، و(3687) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(2294) مخالفًا لنظام العمل.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (1683) شخصًا (36%) منهم يمنيو الجنسية، و(62%) إثيوبيو الجنسية، وجنسيات أخرى (02%)، كما تم ضبط (72) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

ثالثًا: تم ضبط (22) متورطًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

كما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (21573) وافدًا مخالفًا، منهم (19965) رجلًا، و(1608) نساء.

واحيل (14363) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، و (2206) مخالفين لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (8104) مخالفين.