أوقفت التجمعات الصحية في المناطق صرف بدل ساعات العمل الإضافي لعدد من الفئات الوظيفية المشمولة ببنود التشغيل الذاتي، استنادًا إلى تعميم من الجهات المعنية تضمن تنفيذ القرار القاضي بإعادة تنظيم صرف البدلات والمزايا المالية.

وبحسب التعميم الصادر والموجّه إلى مديري المستشفيات والمراكز التخصصية، فإن القرار يشمل فني إحصاء طبي، مساعد رعاية مرضى منزلي، مساعد إداري، سائق سيارة، حارس أمن، مراسل، عامل على بند الأجور مع التأكيد على إيقاف صرف بدل ساعات العمل الإضافي اعتبارًا من تاريخ 06 / 06 / 1447هـ. وأشار التعميم - الذي حصلت «عكاظ» على نسخة منه - إلى أن العمل بأحكام القرار يستمر لمدة سنتين اعتبارًا من تاريخ 06 / 06 / 1445هـ، أو إلى حين استكمال الإجراءات النظامية لتحسين أوضاع المشمولين وفق الأمر الملكي رقم (28)، أيهما أسبق.

وأكدت التجمعات الصحية، التزامها بتطبيق القرار بما يحقق العدالة النظامية وضبط عمليات الصرف المالي وفق اللوائح والأنظمة المعتمدة.