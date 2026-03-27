يُعد احترام كبار السن قيمة إنسانية رفيعة تعكس أصالة المجتمع وعمق جذوره الأخلاقية، فقد اعتاد الناس منذ زمن بعيد على إظهار التقدير للكبار من خلال زيارتهم، والجلوس معهم، والاستماع إلى قصصهم وتجاربهم التي تمثل ذاكرة المجتمع وخبرته المتراكمة، ومع التطور السريع للتقنية تغيّر شكل التواصل بين الأجيال، وأصبح الكثيرون يعتمدون على الوسائل الرقمية للتعبير عن الاهتمام، حتى باتت بعض مظاهر الاحترام تُمارس عبر الرسائل أو المكالمات القصيرة بدل اللقاءات المباشرة، ورغم أن التقنية سهّلت طرق التواصل وقرّبت المسافات، إلا أنها في الوقت نفسه خلقت نوعاً من البعد العاطفي، حيث أصبح البعض يكتفي بإرسال رسالة جاهزة في المناسبات دون أن يبذل جهداً في زيارة كبار السن أو مشاركتهم لحظاتهم اليومية، هذا التحول جعل الاحترام يبدو أحياناً شكلياً، يفتقد لدفء العلاقة الحقيقية التي لا يمكن للشاشات أن تعوّضها، فالكبار يحتاجون إلى من يجلس معهم، ينصت إليهم، ويشعرهم بأن لهم مكانة خاصة في قلوب من حولهم، وليس فقط على قوائم الاتصال في الهواتف. ومع ذلك، يمكن للتقنية أن تكون وسيلة إيجابية إذا استُخدمت بشكل متوازن، فهي تساعد على التواصل مع كبار السن البعيدين، وتمنحهم فرصة للتعلُّم والانخراط في العالم الحديث، لكنها لا يجب أن تكون بديلاً عن التواصل الإنساني المباشر. إن الحفاظ على قيمة احترام كبار السن يتطلب منا أن ندمج بين فوائد التقنية وروح العلاقات الحقيقية، وأن ندرك أن الرسالة الرقمية مهما كانت جميلة لا يمكن أن تحل محل زيارة تحمل في طياتها مشاعر صادقة واهتماماً حقيقياً. بهذه الموازنة، نحافظ على قيمنا ونمنح كبار السن ما يستحقونه من تقدير واهتمام.

تعزيز التماسك الأسري

ولأن المستشارين والباحثين والمختصين في العلاقات الأسرية يتفقون على مجموعة من الرؤى المهمة حول مكانة كبار السن واحتياجاتهم ودورهم في المجتمع ويرون أنهم ركيزة أساسية في نقل القيم، وجسر تنتقل عبره القيم والعادات والتقاليد إلى الأجيال الجديدة، ويحملون خبرات طويلة وتجارب حياتية تشكل أساساً لاستمرارية الهوية الاجتماعية في تعزيز التماسك الأسري، أكد المستشار الاجتماعي فهد محمد القحطاني، أن كبار السن يلعبون دوراً محورياً في نقل القيم للأجيال الجديدة، وأن خبراتهم تمثل أساساً لاستمرارية هذه القيم في ظل الانفتاح الرقمي، وشدد على أهمية القرب منهم، وتبسيط الأمور لهم، وتشجيعهم دون التقليل من اختياراتهم، مع توجيه السلوك بأسلوب يحفظ الكرامة ويعزز التواصل بين الأجيال. كما دعا إلى دعم البرامج والجمعيات التي تبرز النماذج الإيجابية من كبار السن وتُظهر أثرهم في المجتمع.

دعم عاطفي

ولأن النفسيين لديهم رؤية واضحة وعميقة حول احتياجات كبار السن وحالتهم النفسية، وغالباً ما تتقاطع آراؤهم في نقاط أساسية تتعلق بالعاطفة، والهوية، والشعور بالقيمة، أكد الأخصائي النفسي سعود الراشد أن كبار السن بحاجة دائمة إلى الشعور بالأمان والانتماء والاحترام والاستقلالية، إضافة إلى الدعم العاطفي الذي يعزز إحساسهم بالقيمة، وحذّر من أن العزلة والإهمال العاطفي يسهمان في تفاقم القلق والاكتئاب وتراجع القدرات المعرفية، مؤكداً أن الترفيه والزيارات العائلية ضرورة نفسية تقلل الوحدة وتقوي الروابط الاجتماعية وترفع جودة حياة كبار السن.

مهارات التواصل

وبما أن التربويين يرون أن كبار السن يمثلون «مدرسة حياة» مليئة بالقيم والخبرات، وأن وجودهم في حياة الأبناء والأحفاد يثري التربية ويعزز السلوكيات الإيجابية، ويقدمون دروساً عملية لا تُكتسب من الكتب، أوضحت المستشارة التربوية مها زامل الشهيل، أن للمدرسة دوراً أساسياً في تقليص الفجوة الرقمية بين الأجيال عبر تدريب الطلاب على المسؤولية الاجتماعية واحترام كبار السن ومهارات التواصل. وأكدت أهمية غرس ثقافة احترام الأكبر سناً في المناهج والأنشطة، وتمكين كبار السن رقمياً من خلال برامج توعوية وساعات تطوعية، مشددة على أن كبار السن هم قواعد المجتمع وحكمته وخبرته، وهم ركيزة أساسية لبناء المستقبل.

البحث عن الماضي

ولأن كبار السن هم المحور الرئيس في هذا الموضوع، كان لزاماً علينا أن نقترب منهم أكثر، وأن نغوص في أعماقهم لنفهم ما تخبئه قلوبهم من مشاعر، وما تحمله ذاكرتهم من حكايات، يعزو المهندس علي باعارمة، تراجع مكانة كبار السن في المجتمع مقارنة بالماضي، إلى أن تقديرهم وهيبتهم باتا محدودين في ظل انشغالات الحياة، مستدركاً أنهما لا يزالان حاضرين في بعض العائلات فقط، ويستذكر موقفاً يُظهر الفجوة بين خبرة الكبار ووعي الشباب، حين تجاهل أحد الشباب نصيحته بشأن شراء سيارة مستعملة، لتتأكد -لاحقاً- صحة رأيه بعد تعطل السيارة بسبب عدم توفر قطع الغيار. ورغم ذلك، يختتم باعارمة حديثه بتفاؤل، مؤكداً قدرته على التأثير الإيجابي في محيطه، لا سيما في أحفاده.

ويتحدث محمد القوقاني (معلم متقاعد) عن أن بعض الأقارب يفضلون اهتمامهم بأبنائهم على كبار السن، سواءً في الرعاية اليومية أو الاستماع إلى آرائهم أو المشاركة في الأنشطة، ما يزيد شعوره بالتهميش أحياناً ورغم ذلك، يظل ملتزماً بالعطاء والتأثير الإيجابي في حياته وعلاقاته، محافظاً على دوره الاجتماعي والتربوي.

فجوة الأجيال

وتعبر نور عبدالله سالم، بصوت هادئ يمزج الحنين بالحكمة، عن شعور كبار السن بالتهميش الرقمي، قائلة: «في الماضي، كنا نحب الجلوس مع جداتنا والاستماع إليهم. أما الآن، فيشعرون أننا ثقل عليهم، ولا يريدون منا المشاركة حتى في المكان». وتوضح أن هيمنة الشاشات والتقنيات الحديثة جعلت كبار السن خارج دائرة المشاركة الاجتماعية، مؤكدة أن الفجوة الرقمية بين الأجيال تعمّق شعورهم بالعزلة وتقلل من قدرتهم على نقل الخبرة والقيم.

وجود الأبناء

والأحفاد مصدر فرح

وتجد مرزوقة محمد فرحتها الحقيقية في وجود أبنائها وأحفادها إلى جانبها، حيث تشعر بسعادة عميقة لقدرتها على التأثير في أحفادها الذين يستمعون لها باهتمام ومحبة. ورغم شعورها أحياناً بالوحدة، فإن حضور أبنائها واجتماعهم معها يعزز إحساسها بالدعم والدفء الأسري.

صدمة فقدان الأحبة

وفي سياق مشابه، تخبرنا فاطمة الحربي عن والدتها، التي أصبحت رغم سلامتها الجسدية تتظاهر بعدم السمع لتتفادى التفاعل بعد فقدان التواصل مع أبنائها وأحفادها. ويروي سالم عبدالله أن والده خاض مرحلة اكتئاب حاد بعد شعوره بالغربة وسط جيل لا يشبهه. وتضيف راضية أحمد: «لقد كان صعباً إقناع والدي أنه لا يزال له مكان، لكنه تأثر بشدة حين تجاهله أحد من ربّاهم في مناسبة قريبة، وكأن وجوده لم يعد مهماً».

رؤية الشباب بين التقدير والتحديات الاجتماعية

لكن ماهو رأي الشباب في عتب كبار السن لهم بانشغالهم بالتقنية وارتباطهم المستمر بالهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي، وأنها خلقت مسافة غير مقصودة بينهم، في البداية، تؤكد مروة علي أن علاقتها بكبار السن تقوم على الاحترام والتقدير، وتستمع لنصائحهم وتجاربهم لما لها من قيمة وخبرة حقيقية. وتشير إلى أن الفعاليات الاجتماعية الحالية لا تلبي احتياجات كبار السن، وأن الفجوة الرقمية تعيق التواصل بين الأجيال، موصية بتفعيل دورهم في المدارس والجامعات وسوق العمل عبر مبادرات شاملة.

ويعبّر سيف الزهراني عن احترامه العميق لكبار السن، مشيداً بخبراتهم ونصائحهم، ومؤكداً أهمية المبادرات الخيرية وإعطاء كبار السن أولوية في تقديم الخدمات لضمان راحتهم وصحتهم.

ويشير عبدالله عبدالعزيز إلى انه يحترم كبار السن ويستفيد من نصائحهم، قائلاً: «أحياناً أشعر أن التكنولوجيا والطرق الحديثة تجعلنا بعيدين عنهم. لذلك أحرص على تخصيص وقت للجلوس معهم والاستماع لخبراتهم».

الإعلام وإبراز الحقائق

ولأن البعض في كثير من مواقع التواصل الاجتماعي، وحتى في بعض المجالس وبعض الأفلام الهابطة، يصوّرون كبار السن بصورة نمطية تركز على الضعف والعجز، متجاهلين قدراتهم وخبراتهم ودورهم الفاعل في المجتمع، يؤكد المختصون الإعلاميون ضرورة تقديم صورة أكثر واقعية تُبرز استقلاليتهم ومساهماتهم، وتحميهم من التمييز العمري، يشير الدكتور مصعب الحربي إلى أن بعض مواقع التواصل الاجتماعي والأفلام الهابطة التي ليست لها مضمون هادف وحتى بعض وسائل الإعلام سواءً مرئية أو مقروءة أو مسموعة التي ليس لها هدف سوى لفت الانتباه إليها غالباً، فتصوّر كبار السن بشكل نمطي كعاجزين، متجاهلين نشاطهم في التطوع والعمل ومواكبة التكنولوجيا. لذلك على وسائل الإعلام بمختلفها وبالذات الإعلام الرصين الحر أن يعكس واقع هذه الفئة الغالية علينا التي تربينا على أيديها وتعلمنا منها أبواب حياتنا أن نبرّهم بالعطاء وبالقول والفعل.

ويرى الدكتور عادل المكينزي أن القوالب النمطية لبعض كبار السن تحجب أدوراهم وتقلل من تقدير مساهماتهم، ويشدد على ضرورة إعادة تأطيرهم كفاعلين اجتماعيين نشطين، مع التركيز على استقلاليتهم ومساهمتهم المجتمعية، ودور الإعلام في حماية كرامتهم.

تعزيز حقوق كبار السن

ولأهمية كبار السن ودورهم في المجتمع فقد حرصت الدولة على تقديرهم والإشادة بما بذوله في شبابهم ووضعت أنظمة واضحة لحمايتهم أبرزها نظام حقوق كبير السن ورعايته، الذي يضمن لهم العيش الكريم والرعاية، ويمنع الإساءة إليهم، مع توفير قنوات للتبليغ وعقوبات رادعة لحفظ حقوقهم وكرامتهم.

وأوضح المستشار القانوني والقاضي الأسبق الدكتور متعب عطية المالكي، أن المملكة وفرت إطاراً تشريعياً واضحاً لحماية كبار السن؛ أبرزها نظام حقوق كبير السن ورعايته، الذي يكفل لهم العيش الكريم والرعاية الصحية والاجتماعية والدعم النفسي، مع منع إحالتهم لدور الرعاية إلا بموافقتهم أو بحكم قضائي. كما يمكن التبليغ عن أي إساءة عبر قنوات رسمية تضمن السرية والحماية.

ويشير المستشار القانوني عمر العتيبي إلى أن نظام حقوق كبير السن يعزز الحماية القانونية عبر حفظ حقوقهم في الرعاية والأموال، ويحمّل الجهات والأفراد المسؤولية، مع فرض عقوبات رادعة تصل للسجن أو غرامة تصل إلى 500 ألف ريال، مع إمكانية تطبيق بدائل تحقق مصلحة كبار السن.

توقير واحترام

ولأن الإسلام شدد وأكد على توقير كبار السن واحترامهم، وأعد ذلك واجباً شرعياً يعكس قيمة الخبرة والعطاء، ويحث على معاملتهم بلطف وصون كرامتهم، باعتبارهم جذور الأسرة وركناً أساسياً في المجتمع، يؤكد الدكتور سلطان السيف أن الإسلام يعظّم كبار السن ويعاملهم بالاحترام، معتبراً الكبر فرصة لتقدير الخبرة والعطاء، لا مرحلة ضعف، ويشير إلى أن الانشغال المشروع يختلف عن الإهمال، مؤكداً أن الصمت أحياناً أشد إيذاءً من الكلام الجارح، ويخاطب الشباب والأسر بأن كبار السن هم جذور الأسرة بالحكمة والخبرة، وكل اهتمام يقدمونه لهم اليوم هو إرث أخلاقي وديني للأجيال القادمة، مشدداً على دور الخطباء والدعاة في ترسيخ الوعي بحقوقهم وحماية كرامتهم.

خاتمة

رغم تسارع وتيرة الحياة وتغيّر أنماطها، يظل كبار السن جذور المجتمع وذاكرته الحيّة، والشهود الأصدق على التحولات الكبرى التي شهدتها المملكة. فتمكينهم، واحترام تجاربهم، وصون حقوقهم، ليست خيارات قابلة للتأجيل، بل واجب وطني وأخلاقي يتقاطع مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز التماسك المجتمعي والعدالة الاجتماعية. إن الإنصات لكبار السن، وإشراكهم في الحياة الأسرية والمجتمعية، وفتح مساحات حقيقية لمشاركتهم، هي استثمار في القيم قبل أن يكون استجابة لحاجة. فهم لا يحتاجون إلى شفقة عابرة، بل إلى تقدير فعلي، وحضور صادق، وصوت مسموع. وفي حضرة الكبار، نتعلم كيف تُبنى القيم، وكيف يُصان المجتمع.