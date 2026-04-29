يشهد قطاع الأزياء bridal في السنوات الأخيرة تحوّلاً لافتاً في نظرة العرائس إلى فستان الزفاف، إذ لم يعد يُنظر إليه قطعةً تُرتدى لمرة واحدة فقط، بل كاستثمار يمكن إعادة توظيفه في مناسبات لاحقة. ويأتي هذا التوجه ضمن سياق أوسع يعكس تغيّر أولويات المستهلكات نحو الاستدامة والعملية، إلى جانب الرغبة في كسر القوالب التقليدية.

من جهة القبول، يرى مؤيدو هذا الاتجاه أن اختيار فستان قابل لإعادة اللبس يعكس وعياً متزايداً بقضايا الاستدامة وتقليل الهدر في صناعة الأزياء، خصوصاً مع الارتفاع الكبير في تكلفة فساتين الزفاف. كما يمنح هذا التوجه قيمة إضافية للفستان، إذ يمكن تعديله أو صبغه أو إعادة تنسيقه ليُرتدى في مناسبات مختلفة، ما يطيل عمره ويحوّله من ذكرى محفوظة إلى قطعة حية ضمن خزانة المرأة.

إلى جانب ذلك، يدعم هذا الاتجاه مفهوم "الموضة الشخصية"، إذ تميل العرائس إلى اختيار تصاميم أقرب لأسلوبهن اليومي، مثل الفساتين البسيطة أو الملوّنة أو متعددة القطع، بما يسمح باستخدامها لاحقاً دون ارتباطها الحصري بيوم الزفاف.

في المقابل، يواجه هذا التوجه قدراً من الرفض، خصوصاً من قبل المدافعين عن الطابع الرمزي والتقليدي لفستان الزفاف. فبالنسبة لهم، تكمُن قيمة الفستان في كونه قطعة استثنائية مرتبطة بيوم فريد، وهو ما يمنحه بعداً عاطفياً لا يمكن تكراره. كما يرى البعض أن التركيز على قابلية إعادة الاستخدام قد يقلل من فخامة التصميم أو يفرض قيوداً على الإبداع، إذ تميل التصاميم القابلة لإعادة اللبس إلى البساطة مقارنة بالفساتين الكلاسيكية الضخمة والمطرّزة.

كما تُطرح تساؤلات حول مدى واقعية هذا التوجه، إذ قد لا تجد بعض العرائس مناسبات فعلية لإعادة ارتداء الفستان، ما يجعله في النهاية يعود إلى دوره التقليدي قطعةً تُحفظ للذكرى، رغم النية المسبقة لاستخدامه مجدداً.