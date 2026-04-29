الصنادل «غير المرئية».. جرأة التصميم بين الابتكار والجدل

شهدت منصات عروض الأزياء في عام 2026 بروز اتجاه لافت تمثل في ما يُعرف بالصنادل "شبه غير المرئية"، وهي تصاميم تعتمد على خامات شفافة أو هياكل دقيقة تمنح إيحاءً بأن القدم عارية تماماً، مع الاكتفاء بعناصر تثبيت بالكاد تُرى. هذا التوجه لم يمر بهدوء، بل أثار حالة من الجدل بين المهتمين بالموضة والنقاد على حدٍّ سواء.

تعتمد هذه الصنادل على مواد مثل البلاستيك الشفاف أو الأشرطة الرفيعة للغاية، في محاولة لخلق تأثير بصري خادع يُبرز القدم عنصراً جمالياً بحد ذاته، دون تشتيت بصري من الحذاء. وقد تبنّت دور أزياء عالمية عدة هذا الأسلوب ضمن عروضها، في سياق توجه عام نحو تقليل التفاصيل والتركيز على "الخفة البصرية" كقيمة جمالية.

ورغم الإشادة بالجانب الابتكاري في هذه التصاميم، إلا أن الانتقادات ركزت على محدودية الجانب العملي، إذ أشار كثيرون إلى أن هذا النوع من الأحذية يفتقر إلى الراحة والدعم الكافي للقدم، إضافة إلى تساؤلات حول ملاءمته للاستخدام اليومي خارج نطاق العروض والمناسبات الخاصة. كما أثيرت مخاوف تتعلق بمتانة الخامات الشفافة وسهولة تأثرها بالعوامل الخارجية.



من جهة أخرى، يرى مؤيدو هذا الاتجاه أن الصنادل "غير المرئية" تعكس تطوراً في مفهوم الأناقة، إذ لم يعد الحذاء مجرد عنصر تكميلي، بل وسيلة لإبراز الجسد بأسلوب فني بسيط وغير تقليدي. كما تمنح هذه التصاميم مرونة في التنسيق، إذ يمكن دمجها بسهولة مع إطلالات متنوعة دون أن تطغى على بقية العناصر.

