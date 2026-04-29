تُعد نظارات Bug-eye- أو ما يُعرف بالنظارات ذات الإطار الكبير جداً- من أبرز الإكسسوارات التي عادت بقوة في مشهد الموضة لعام 2026. ويُطلق عليها هذا الاسم بسبب تصميمها الذي يشبه عيون الحشرات، إذ تأتي بعدسات كبيرة تغطي كامل منطقة العين وأحياناً جزءاً من الخد.

ظهر هذا النمط لأول مرة في ستينات وسبعينات القرن الماضي، وارتبط آنذاك بالجرأة والتميز، قبل أن يعود اليوم بنسخة أكثر حداثة ضمن موجة إحياء الأزياء القديمة (Retro Revival).

في سياق الموضة المعاصرة، لم تعد هذه النظارات مجرد قطعة عملية للحماية من الشمس، بل تحولت إلى عنصر أساسي في بناء الإطلالة، إذ تعتمدها دور أزياء كبرى ضمن عروضها، مع تصاميم مبالغ فيها تعكس توجهاً واضحاً نحو التعبير الفردي بدلاً من البساطة التقليدية.

كما تعكس هذه العودة تحوّلاً في ذوق المستهلك، إذ انتقلت الموضة من مفهوم «الهدوء والفخامة الصامتة» إلى أسلوب أكثر جرأة ووضوحاً، إذ تُستخدم النظارات الكبيرة قطعةً لافتة تضيف طابعاً درامياً وغامضاً على الإطلالة.

من الناحية الجمالية، تمنح نظارات Bug-eye إحساساً بالقوة والخصوصية، إذ تخفي جزءاً كبيراً من ملامح الوجه، ما يخلق هالة من الغموض ويعزز حضور الشخصية. كما تُعد خياراً مرناً يمكن تنسيقه مع الإطلالات الكلاسيكية البسيطة أو الأساليب الجريئة ذات الطابع العصري.