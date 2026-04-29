تتجه صيحات تسريحات شعر الأطفال في عام 2026 نحو البساطة والراحة، مع الحفاظ على مظهر أنيق يناسب الحياة اليومية والنشاطات المدرسية. ولم تعد التسريحة مجرد عنصر جمالي، بل أصبحت جزءاً من روتين يومي يراعي راحة الطفلة وسهولة التطبيق، خصوصاً في ظل نمط الحياة السريع للأسر.

تعتمد التسريحات البسيطة على أفكار كلاسيكية يسهل تنفيذها خلال دقائق، مثل ذيل الحصان، الضفائر، والتسريحات نصف المرفوعة. وتُعد هذه الخيارات من أكثر الأساليب انتشاراً، نظراً لقدرتها على إبقاء الشعر مرتباً بعيداً عن الوجه، ما يمنح الطفلة راحة أكبر أثناء الدراسة أو اللعب.

ومن أبرز التسريحات العملية أيضاً الضفائر الثنائية أو ما يُعرف بـ Pigtail Braids، إضافة إلى الضفائر التقليدية أو المرتفعة، التي تتميز بقدرتها على الثبات لفترات طويلة، مما يجعلها خياراً مثالياً للأطفال النشيطين. كما تُستخدم الإكسسوارات البسيطة مثل الأربطة أو المشابك لإضفاء لمسة جمالية دون تعقيد في التصفيف.

في المقابل، تعكس هذه التسريحات توجهاً حديثاً نحو تقليل الشد والضغط على فروة الرأس، إذ يوصي الخبراء بالابتعاد عن التسريحات المشدودة جداً، واستبدالها بأساليب أكثر نعومة تحافظ على صحة الشعر وراحة الطفلة.