كشفت إدارة نادي الشباب تقدمها بطلب رسمي لاستقدام طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباراتيها المرتقبتين أمام ناديي النصر والاتحاد، ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك خلال الفترة النظامية المخصصة لتقديم مثل هذه الطلبات.

وأوضح المتحدث باسم النادي محمد الشهري، عبر حسابه في منصة (X)، أن هذه الخطوة جاءت نظراً لأهمية المواجهتين وتأثيرهما على مسار الفريق في الدوري، مؤكداً حرص الإدارة على توفير أعلى معايير العدالة التحكيمية في المباريات الحاسمة.

وأشار إلى أن رئيس النادي عبدالعزيز المالك، تكفّل بكامل تكاليف استقدام الطاقم الأجنبي، دون تحميل خزينة النادي أي أعباء مالية، في خطوة تعكس دعم الإدارة واهتمامها بمصالح الفريق.

ويستعد الشباب لخوض مواجهتين قويتين أمام النصر والاتحاد، وسط تطلعات جماهيره لتحقيق نتائج إيجابية تعزز موقعه في جدول الترتيب.