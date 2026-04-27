لفتت النجمة العالمية ريهانا الأنظار خلال ظهورها الأخير في Mumbai بإطلالة مميزة اعتمدت على طقم متناغم باللون الخردلي، جمع بين سويتر واسع وتنورة ساتان بتصميم انسيابي، في مزيج يعكس أسلوبها الجريء والعملي في الوقت نفسه.

الإطلالة تميّزت بتباين واضح في الخامات؛ الجزء العلوي جاء بقماش ناعم ومريح بقصة فضفاضة تضيف عفوية، بينما التنورة الساتان أعطت لمسة فاخرة بلمعانها وانسيابيتها، ما خلق توازنًا ذكيًا بين الراحة والرقي. هذا التناقض في القوام هو ما جعل اللوك يبدو مدروسًا رغم بساطته.

اختيار اللون الخردلي لم يكن عشوائيًا، بل يعكس توجهًا قويًا في موضة 2026 نحو الألوان الجريئة والمشبعة بدل الدرجات الباهتة، حيث ظهرت ريهانا بإطلالة كاملة بهذا الطيف اللوني اللافت، مؤكدة قدرتها على قيادة الترند وليس فقط اتباعه.

وأكملت الإطلالة بإكسسوارات لافتة، ومكياج قوي، أبرزه أحمر الشفاه الجريء، ما أضاف تباينًا لونيًا زاد من قوة الحضور. النتيجة كانت «لوك» متكاملًا يجمع بين النعومة الأنثوية والجرأة العصرية، ويؤكد أن القطع المريحة مثل السويتر يمكن أن تتحول بسهولة إلى إطلالة فاخرة إذا تم تنسيقها بذكاء.