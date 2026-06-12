كشفت مصادر سياسية لـ«عكاظ» عن اتصالات مكثفة جرت خلال الـ 24 ساعة الماضية بين مستشاري الرئاسات الثلاث، دار خلالها نقاشات تفصيلية مطولة لجهة مقاربة خطة جامعة متكاملة يحظى على ضوئها لبنان بوقف كامل لاطلاق النار.

وأضافت المصادر لـ«عكاظ»: تأتي مناقشة هذه الخطة على ضوء المواكبة العربية السعودية لكافة الطروحات والمجريات دعماً للموقف اللبناني الموحد.

وأكدت المصادر حصول تقدم كبير في نقاشات المستشارين الثلاثة وأن الاتصالات ستبقى مستمرة لتفكيك بعض النقاط المتباين حولها.

وتكتسب هذه المعطيات الخاصة بـ«عكاظ» أهمية استثنائية بالنظر إلى التوقيت الإقليمي، إذ تتقاطع جهود الرئاسات الثلاث مع مناخات التوافق الأمريكي ـ الإيراني الذي قد يترجم إلى اتفاق في الساعات القادمة.

ميدانياً، وعلى رغم هذا المناخ الدبلوماسي، لم تهدأ الضربات الإسرائيلية على جنوب لبنان، حيث استمرت الخروقات الميدانية والغارات الجوية مستهدفة؛ صور والنبطية ومرجعيون وصولاً إلى البقاع.

إلا أن قوة الدفع الناجمة عن التوافق الإقليمي، بالتوازي مع وحدة الموقف الداخلي الذي كشفت عنه المصادر، تضع لبنان أمام أرضية أكثر صلابة لفرملة هذا التصعيد العسكري، مما يمهد الطريق لتثبيت الترتيبات الأمنية والسياسية الشاملة خلال جولة المباحثات الحساسة القادمة في واشنطن.