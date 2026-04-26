تشهد الموضة في موسم 2026 صعوداً لافتاً لأسلوب «coastal glam»، الذي يعيد تعريف الأناقة الصيفية من منظور أكثر هدوءاً ورفاهية. هذا التوجه لا يعتمد على المبالغة أو التعقيد، بل يقوم على فكرة البساطة المدروسة التي تعكس إحساساً بالراحة مع لمسة فخامة واضحة.

يرتكز هذا الأسلوب على خامات طبيعية وخفيفة مثل الكتان والقطن المنسوج، مع حضور واضح للنقوش البحرية كالخطوط، إضافة إلى أطقم متناسقة تعطي مظهراً مرتباً دون جهد. الألوان تميل إلى الدرجات الهادئة مثل الأبيض، البيج، الأزرق البحري، وألوان الرمال، ما يعزز الإحساس بالانتعاش والانسجام مع أجواء الصيف.

أما من ناحية التنسيق، فيبرز الاعتماد على الإكسسوارات البسيطة ذات الطابع الطبيعي، مثل الحقائب المصنوعة من القش أو التفاصيل الخشبية، والتي تضيف عمقاً للإطلالة دون أن تسرق الانتباه. هذا التوازن بين البساطة والتفاصيل هو ما يمنح «coastal glam» طابعه المميز.

أهمية هذا الترند تكمن في مرونته؛ إذ يمكن اعتماده في الإطلالات اليومية، كما يمكن تطويره ليناسب المناسبات المسائية بإضافة قطع أكثر أناقة أو لمسات لامعة خفيفة. بذلك، يقدم هذا الأسلوب خياراً عملياً وعصرياً للمرأة التي تبحث عن إطلالة أنيقة، مريحة، وتعكس ذوقاً راقياً دون مبالغة.