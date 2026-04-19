في السنوات الأخيرة، لم يعد مفهوم الجمال يتشكل فقط من خلال دور الأزياء أو منصات العرض، بل برز لاعب جديد يفرض حضوره بقوة: العيادات التجميلية. هذا التحول أثار تساؤلات واسعة حول ما إذا كانت هذه العيادات أصبحت الجهة غير المعلنة التي تعيد رسم ملامح الجمال المعاصر.

لم تعد الإجراءات التجميلية مقتصرة على تحسين العيوب، بل تحولت إلى وسيلة لإعادة تصميم الملامح وفق نماذج محددة تتكرر بشكل لافت. من امتلاء الشفاه إلى تحديد الفك ورفع الخدود، أصبحت هناك ملامح شبه موحدة يمكن ملاحظتها بسهولة، ما يشير إلى وجود «قالب جمالي» غير رسمي يتبعه الكثيرون.

ويرى مختصون أن وسائل التواصل الاجتماعي لعبت دورًا محوريًا في تعزيز هذا الاتجاه، حيث تنتشر صور قبل وبعد بشكل واسع، مما يخلق تصورًا بأن هذه التعديلات هي المعيار الطبيعي للجمال. ومع تكرار هذه الصور، يتحول الشكل المعدّل تدريجيًا إلى صورة ذهنية مقبولة، بل ومطلوبة.

في المقابل، تشير آراء طبية إلى أن الإقبال المتزايد على الإجراءات التجميلية لا يعكس فقط الرغبة في التغيير، بل يرتبط أحيانًا بضغوط نفسية ومعايير مجتمعية متغيرة. فالمقارنة المستمرة مع الصور المعدلة رقميًا أو جراحيًا قد تدفع الأفراد إلى السعي وراء نتائج قد لا تتناسب مع ملامحهم الطبيعية.

ورغم ذلك، لا يمكن تجاهل الجانب الإيجابي، حيث أسهمت التطورات الطبية في تقديم حلول أكثر أمانًا ونتائج أكثر دقة، مما منح الأفراد حرية أكبر في التحكم بمظهرهم. لكن الإشكالية تكمن في التوازن بين التحسين والحفاظ على الهوية الشخصية، وهي نقطة لا تزال محل نقاش.