يشهد اللون البنفسجي حضورًا قويًا في موسم 2026، حيث تحوّل من لون ثانوي يُستخدم بحذر إلى عنصر أساسي في تشكيل الهوية البصرية للموضة المعاصرة. وقد برز هذا اللون بشكل واضح في عروض الأزياء العالمية، خصوصا ضمن مجموعات خريف وشتاء 2026، حيث وصفه خبراء الموضة بأنه «اللون الطاغي» لهذا الموسم، مع اعتماده في إطلالات كاملة أو ضمن تنسيقات لونية جريئة.

ويعكس انتشار البنفسجي توجهًا جديدًا نحو الألوان التي تعبّر عن الشخصية والثقة، إذ لم يعد الاعتماد مقتصرًا على الدرجات الهادئة أو الكلاسيكية، بل أصبح هناك ميل واضح نحو الألوان الغنية والمشبعة التي تحمل طابعًا لافتًا. وتشير تحليلات الموضة إلى أن البنفسجي يجمع بين الفخامة والجرأة، ما يجعله خيارًا مثاليًا للمرأة التي تبحث عن حضور قوي دون التخلي عن الأناقة.

كما تنوّعت درجات البنفسجي بشكل كبير هذا الموسم، بدءًا من درجات الليلكي الناعمة المناسبة للإطلالات اليومية والأنثوية، وصولًا إلى البنفسجي الداكن الذي يضفي عمقًا وفخامة على الإطلالات المسائية. هذا التنوع منح اللون مرونة عالية، حيث يمكن اعتماده بأسلوب بسيط وناعم أو بطريقة جريئة من خلال الإطلالات الأحادية اللون أو المزج مع ألوان متباينة.

ومن الناحية الرمزية، يحمل البنفسجي تاريخًا طويلًا مرتبطًا بالفخامة والسلطة، حيث كان يُعتبر لون الملوك والنخبة، وهو ما يفسر استمراره كخيار يعكس الرقي والتميز حتى اليوم. إلا أن استخدامه في الموضة الحديثة أصبح أكثر تحررًا، حيث لم يعد مقتصرًا على الإطلالات الرسمية، بل دخل بقوة في الأزياء اليومية، والإكسسوارات.