ظهرت الفنانة جمانة مراد بإطلالة لافتة خلال إحدى حفلات التكريم في القاهرة، حيث اختارت فستان هوت كوتور. الفستان جاء بلون خمري داكن يفيض فخامة، ومطرز بتفاصيل براقة عززت حضوره تحت أضواء المسرح.

التصميم تميز بقصة أنثوية جريئة، مع فتحة جانبية مدروسة أضافت لمسة عصرية من دون مبالغة، بينما انسدل الفستان بقوام انسيابي أبرز رشاقة القوام ومنح الإطلالة توازنًا بين الجرأة والرقي. الجزء العلوي جاء بقصّة ناعمة مع تطريز كثيف حول الصدر، ما لفت الانتباه إلى تفاصيل الحرفية العالية في العمل.

اختيار جمانة لهذا التصميم بالتحديد يعكس ثقتها بذوقها وقدرتها على حمل الإطلالات القوية، خاصة مع تنسيق مكياج متوهج وشعر منسدل ببساطة، ما ترك المساحة كاملة للفستان ليكون نجم المشهد.