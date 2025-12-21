أناقة شتوية فاخرة تجمع كلوي كارداشيان وكريس جينر

خلال إحدى حفلات الكريسماس ذات الطابع الفاخر، ظهرت كلوي كارداشيان ووالدتها كريس جينر بإطلالتين تعكسان تناغمًا بصريًا واضحًا مع اختلاف مدروس في الأسلوب، حيث جمعتا بين الأناقة الكلاسيكية واللمسة العصرية المناسبة لأجواء الاحتفال.

اختارت كلوي كارداشيان فستانًا قصيرًا بلون النيود المائل للبيج، جاء بقصّة مستقيمة وبسيطة أبرزت القوام بأسلوب أنيق وغير مبالغ فيه. وتميّز التصميم بتفصيل الفرو على الحافة العلوية، مع تنسيق معطف فرو منسدل أضفى على الإطلالة فخامة شتوية واضحة. اعتمدت كلوي على لوحة ألوان هادئة عززت من رقي اللوك، مع إضافة نظارة شفافة منحت الإطلالة بعدًا عصريًا وكسرًا محسوبًا للطابع الكلاسيكي.في المقابل، جاءت إطلالة كريس جينر أكثر كلاسيكية ورصانة، حيث ارتدت معطفًا أسود أنيقًا بتفاصيل فرو عند الياقة والأكمام، ما منح الإطلالة طابعًا فخمًا يتماشى مع شخصيتها المعروفة بالأناقة التقليدية الراقية. تنسيقها عكس حضورًا قويًا ومتزنًا، مع اعتماد إكسسوارات محدودة ومكياج ناعم حافظ على هوية الإطلالة الرسمية.