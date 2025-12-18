ظهرت كلوي كارداشيان بإطلالة رسمية راقية عكست توجهها نحو الأناقة الهادئة البعيدة عن المبالغة، إذ اختارت بدلة متكاملة باللون الرمادي بدرجة ناعمة توحي بالثقة والعملية في آنٍ واحد. التصميم جاء بقصة محددة عند الخصر مع بنطال واسع ينسدل بانسيابية، ما منح الإطلالة توازناً مثالياً بين الطابع الكلاسيكي واللمسة العصرية.

القطعة العلوية تميزت بتفصيل ربطة العنق المدمجة، وهي إضافة ذكية أضفت بعداً أنثوياً ناعماً على اللوك الرسمي، دون أن تفقده جديته. اختيار اللون الرمادي عزز من فخامة الإطلالة وجعلها مناسبة لاجتماعات العمل أو المناسبات الرسمية التي تتطلب حضوراً أنيقاً وغير متكلّف.

أكملت كلوي الإطلالة بنظارة طبية ذات إطار داكن، أضافت طابعاً عصرياً وقوياً، بينما جاء المكياج متوازناً وهادئاً مع تركيز خفيف على ملامح الوجه، وتسريحة شعر مرتبة عززت من نظافة اللوك بشكل عام.