

لون البني الشوكلت يبرز هذا الشتاء كأحد أكثر ألوان الشعر رواجًا، لما يحمله من دفء وأناقة تناسب أجواء الموسم الباردة. هذا اللون يتميز بدرجاته الغنية والعميقة التي تجمع بين البني الداكن ولمسة شوكولاتة ناعمة، ما يمنح الشعر مظهرًا صحيًا ولمعانًا طبيعيًا بدون مبالغة أو صرامة.

الشعر البني

اللافت في البني الشوكلت أنه لون عملي وسهل التكيف، يناسب مختلف ألوان البشرة ويظهر جماله سواءً مع الشعر القصير أو الطويل، كما ينسجم مع الإطلالات الشتوية الكلاسيكية والعصرية على حد سواء. اختياره هذا الموسم يعكس توجّه الموضة نحو الألوان الهادئة والدافئة التي تعزز الأنوثة وتمنح حضورًا راقيًا بعيدًا عن التغييرات الحادة.