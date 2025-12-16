قصة البوب القصير التي اعتمدتها عارضة الأزياء الأمريكية هايلي بيبر لفتت الأنظار كتحوّل واضح في توجهات الشعر، إذ عكست ميل الموضة نحو القصّات العملية والأنيقة في الوقت نفسه. اللوك جاء ناعماً وبسيطاً مع طول محدد يبرز ملامح الوجه، ما جعله مناسباً للإطلالات اليومية وكذلك للمناسبات الرسمية. هذا الاختيار يعكس ابتعاداً تدريجياً عن الشعر الطويل شديد التصفيف، مقابل اعتماد قصّات أكثر خفة وعصرية.

اللافت أن هذا الستايل يُتوقّع أن يكون من أبرز صيحات عام 2026، خصوصاً مع توجه النجمات والفاشونيستات لاعتماد قصّات قصيرة سهلة التصفيف وتعكس شخصية واثقة وعملية. قصة البوب القصير تُعد خياراً مثالياً للمرأة العصرية التي تبحث عن التجدّد دون المبالغة، وتؤكد أن البساطة أصبحت العنوان الأبرز في موضة الشعر القادمة.