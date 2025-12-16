في آخر ظهور لها، أطلت ملكة كابلي بستايل فاخر يجمع بين الأناقة واللمسة الشتوية الدافئة، اختارت فستاناً رمادياً أنيقاً بقصة ناعمة تعكس ذوقاً راقياً، ونسّقته مع فرو رمادي مكمّل أضفى على الإطلالة إحساساً فخماً ومناسباً لجو الموسم البارد. أكملت الإطلالة بـ «حقيبة ديور» فضية لامعة، أضافت لمسة بروز ولمعة فاخرة من علامات الأكسسوارات الفاخرة اللي ترفع مستوى «اللوك» الكامل وتجعله أكثر تميزاً وجاذبية.

النتيجة كانت مزجاً بين الدفء والفخامة، الرمادي الموّحد بطريقة أنيقة مع لمسات معدنية من الحقيبة تعطي توازناً جميلاً بين الأنوثة والكلاسيكية. هذه الإطلالة أثارت إعجاب المتابعين لأنها حققت توازناً بين الستايل الشتوي الراقي واللمسة المودرن اللافتة.