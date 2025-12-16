يواصل mom jeans حضوره قطعةً أساسيةً هذا الموسم بفضل قصّته المريحة وخصره العالي الذي يعطي توازناً بين الراحة والشكل المرتّب. القطعة صارت أسهل في التنسيق، سواء بإطلالة يومية بسيطة أو ستايل أنيق يعتمد على بلايزر أو كنزة مرتبة، والنتيجة مظهر عصري دون تكلّف.

اللافت إن تنسيقه يعتمد على قطع واضحة وسهلة، مثل توب بسيط مع قطعة بارزة أو طبقات شتوية تضيف عمقاً للإطلالة، وهذا ما يجعله مناسباً من النهار إلى المساء. ومع رجوع الستايل الكلاسيكي بروح حديثة، يثبت الـMom Jeans إنه ليس مجرد ترند مؤقت، بل خيار ثابت يناسب الذوق العملي والأنثوي بالوقت نفسه.