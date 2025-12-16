اختتمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، ممثَّلةً بالملحقية الدينية السعودية في أديس أبابا، التصفيات النهائية لمسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية للرجال والنساء في نسختها الثالثة لعام 1447هـ / 2025م.

573 مشاركاً ومشاركة



وأقامت الملحقية الدينية السعودية في جمهورية إثيوبيا حفل اختتام فعاليات المسابقة المحلية للكتاب والسنة، إذ بلغ عدد المشاركين والمشاركات 361 في مسابقة القرآن الكريم، و182 في مسابقة السنة النبوية، ليصل إجمالي المشاركين من الجنسين إلى 573 مشاركاً ومشاركة.