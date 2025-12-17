دشَّن محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز أمس (الثلاثاء)، مبادرة «كسوة الشتاء»، وذلك خلال استقباله في مقر المحافظة مستشار الشؤون الحكومية بشركة أرامكو السعودية بالمنطقة الغربية مازن الفضيل، والفريق المرافق له.



واطّلع الأمير سعود بن نهار في مستهل اللقاء على البرامج والمشاركات المجتمعية التي تنفذها الشركة، ومن ضمنها مبادرة «كسوة الشتاء» الهادفة إلى دعم الجمعيات الخيرية في عدد من المحافظات، وتعزيز التكافل الاجتماعي خلال موسم الشتاء.



حضر اللقاء عدد من مسؤولي الجمعيات الخيرية بمحافظة الطائف، الذين ثمّنوا دعم محافظ الطائف واهتمامه بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية، مشيدين بدور الشراكات المجتمعية في خدمة الفئات المستفيدة، وتعزيز العمل الخيري بالمحافظة.