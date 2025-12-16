انتقل إلى رحمة الله صباح اليوم، التربوي عبدالرزاق بن صالح المذّي الراعبي الغامدي، و ستتم الصلاة عليه عقب صلاة عصر يوم غد الأربعاء، في جامع عثمان بن عفان في قرية الراعب، ودفن جثمانه في مقابر القرية، و تتقبل أسرته التعازي في منزله ومنزل شقيقه محمد.

والفقيد والد التربويين مشعل، وعبدالمجيد، والكابتن طيار عبدالهادي، ومنسوبي أرامكو محمد وعبدالعزيز ، والدكتور صالح.

والفقيد عرفه طلابه أستاذاً للبلاغة والنقد في معهد الباحة العلمي، لما يقرب من 4 عقود، وتولى إمامة وخطابة جامع الراعب لما يزيد عن خمسين عاماً، و عمل مأذوناً شرعياً، وعُرف عنه محبته للخير، والسعي لإصلاح ذات البين، وتثمين العلاقات الإنسانية، والوفاء لأصدقائه، و الإحسان إلى الناس، إنا لله وإنا إليه راجعون.