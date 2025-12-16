الدكتوراه للزميل يحيى جابر

نال الزميل الإعلامي يحيى جابر درجة الدكتوراه في الصحافة والإعلام مع مرتبة الشرف الأولى من جامعة القاهرة- كلية الإعلام.

وجمع الجابر إلى الجانب المهني في الممارسة الإعلامية، الجانب الأكاديمي، ففي الجانب المهني قضى 33 عاما صحفياً، تنقل خلالها في عدد من الصحف السعودية، «الجزيرة وعكاظ والوطن والحياة»، بينما يعمل مديراً لإدارة الاتصال المؤسسي والإعلام في الجانب العملي الاتصالي، ويحاضر في العديد من المعاهد التدريبية في السعودية ضمن تخصصه، وعدد من الجامعات وغيرها.

وشكر الجابر صحيفتي «عكاظ» و«الوطن» على التعاون معه خلال رسالته العلمية، مثمناً ما قدمته الصحيفتان له من دعم وتحفيز.

