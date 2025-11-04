عرض نادر لأزياء الملكة إليزابيث في معرض لندن 2026

تستعد العاصمة البريطانية لندن لاحتضان معرض استثنائي عام 2026 يضم مجموعة ضخمة من ملابس وإكسسوارات الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، من بينها فساتينها الرسمية وستراتها المصنوعة من أقمشة التويد الفاخرة وأوشحتها الأيقونية.

وسيتمكن الزوار اعتباراً من اليوم (الثلاثاء) من حجز تذاكرهم لمشاهدة نحو 200 قطعة نادرة تمثل جزءاً من إرث الملكة التي رحلت عام 2022 عن عمر ناهز 96 عاماً بعد سبعة عقود من الحكم.

وأوضحت مؤسسة «رويال كوليكشن تراست» المسؤولة عن الحفاظ على التراث الملكي البريطاني أن القطع ستُعرض داخل قاعة القصر الملكي في باكنغهام، مشيرةً إلى أن نصفها يُكشف عنه لأول مرة أمام الجمهور.

ومن أبرز المعروضات تصاميم مبتكرة للمصمم نورمان هارتنيل، تشمل فستان تتويج الملكة عام 1953، وفستاناً ارتدته خلال مأدبة رسمية أقيمت تكريماً للرئيس الأمريكي دوايت أيزنهاور في واشنطن عام 1957، إضافة إلى أزياء صُممت خصيصاً لمناسبات ملكية كبرى.

ويُعد هذا المعرض الأكبر من نوعه في تاريخ القصر، إذ سيتيح للزوار فرصة نادرة للتعرّف على الذوق الرفيع للملكة الراحلة، التي جمعت بين الأناقة الكلاسيكية والبساطة البريطانية المميزة. كما سيضم قطعاً غير رسمية من معاطف المطر وأزياء ركوب الخيل المصنوعة من أقمشة تعود إلى بدايات القرن الماضي.