ظهرت أريانا غراندي بإطلالة مميّزة حيث ارتدت فستانًا بتدرّجات ألوان دافئة تميل للبرتقالي والبني والأصفر مستوحى من أزياء السبعينات، وقد لفت هذا التصميم الأنظار بقصته الكلاسيكية وخطوطه الجريئة.

الفستان ذاته قطعة عتيقة من تصميم بوب ماكي (Bob Mackie)، كانت قد ارتدته فنانة قديمة (كارول بورنيت) في أوائل السبعينات، مما يجعله ليس مجرّد زي حديث بل جزء من تاريخ الموضة التلفزيوني. هذا التاريخ ظهر واضحًا في التدرّجات والحِرفية العالية التي تميّزت بها الأقمشة والألوان.￼

التدرّجات بين البرتقالي والبني والأصفر أعطت الفستان طابعًا دافئًا وراقياً، بينما ساهمت القصة الطويلة والحزام الخفيف في إبراز قوام أريانا بطريقة أنيقة ومتوازنة. التصميم ارتكز على خطوط chevron التي كانت شائعة في السبعينات، وهذا ما أعاد إلى الواجهة أسلوبًا كلاسيكيًا معاصراً في آنٍ واحد.￼

اللافت أن اختيارها لهذه القطعة لم يكن صدفة، بل تكريم لفنانة أيقونية من جيل سابق، وإعادة إحياء لإرث أزياء تلفزيونية مهمة، ما يعكس وعي أريانا بأساليب الموضة عبر العصور وقدرتها على دمجها في إطلالات حديثة.