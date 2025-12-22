في خطوة كسرت بها الصورة النمطية لإطلالاتها المعتادة، فاجأت نجمة تلفزيون الواقع وسيدة الأعمال كيم كارداشيان الجمهور بظهورها من دون مكياج تماماً أثناء حضورها عرض أزياء، في إطلالة غير مألوفة عكست جرأة لافتة واعتماداً واضحاً على الجمال الطبيعي، بعيداً عن اللمسات التجميلية المكثفة التي اعتادها المتابعون.

هذه الخطوة تعكس توجهها لإبراز البساطة والأصالة في الجمال، وتسلط الضوء على قوة الشخصية والاعتماد على الجاذبية الطبيعية بدل الزينة المكثفة.

كما تأتي هذه الإطلالة في سياق تشجيع ثقافة الجمال الواقعي، وتستهدف كيم من خلالها مخاطبة جمهور واسع يهتم بالموضة والجمال الطبيعي في آنٍ واحد، مبرزة أن الثقة بالنفس هي العنصر الأساسي لأي إطلالة.