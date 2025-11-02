السعودية تكرّس مكانتها مركزاً عالمياً لصناعة الجمال

شهد قطاع الجمال هذا الأسبوع تأكيداً جديداً على مكانة السوق السعودية كمحرك أساسي للنمو في المنطقة، بعدما أعلن أحد المعارض مشاركة واسعة لعلامات دولية جاءت من 37 دولة مختلفة، من بينها فرنسا وإيطاليا والبرازيل وكوريا والإمارات.

وجاءت هذه المشاركة الكثيفة لتعكس اهتماماً متزايداً من الشركات العالمية بدخول السوق السعودية والاستفادة من التوسع الكبير في طلب المستهلكين على منتجات العناية بالبشرة والعطور والتجميل.

الحدث قدّم منصة تجمع بين الابتكار والاستثمار، حيث عرضت العلامات أحدث منتجاتها وتقنياتها، إلى جانب تسليط الضوء على توجهات جديدة تعتمد على الجودة والابتكار والاستدامة.

ويشير هذا الحضور الدولي إلى أن المملكة أصبحت مركزاً مؤثراً في صناعة الجمال العالمية، ليس فقط من ناحية الاستيراد، بل أيضاً عبر استقطاب التعاونات وتطوير الشراكات وتأسيس خطوط إنتاج تستهدف المستهلك المحلي والإقليمي على حد سواء.