السعودية تبرز هويتها في أسبوع الموضة بالبندقية

شهد أسبوع الموضة في البندقية انطلاقة معرض «Threads of Identity» الذي ينظّمه «البيت السعودي للموضة» بمشاركة عدد من أبرز المصممين السعوديين.

يهدف المعرض إلى تسليط الضوء على الهوية الثقافية للمملكة من خلال أزياء تجمع بين التراث الأصيل والحداثة المعاصرة، إذ تعكس التصاميم روح الإبداع السعودي بأسلوب عالمي يواكب أحدث اتجاهات الموضة.

هذا الحضور السعودي في حدث أوروبي مرموق يؤكد المكانة المتنامية لصناعة الأزياء في المملكة، ويعكس تطور القطاع وقدرته على المنافسة عالمياً عبر تقديم أعمال تحمل بصمة محلية بلمسة عصرية.

كما يشكل المعرض خطوة مهمة في دعم المصممين السعوديين وإبراز مواهبهم أمام جمهور دولي واسع، في إطار رؤية شاملة تهدف إلى ترسيخ مكانة السعودية مركزاً مؤثراً في عالم الموضة.