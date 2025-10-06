توّجت الشابة بيرلا حرب بلقب "ملكة جمال لبنان 2025"، إذ تفوّقت بيرلا على 15 متسابقة، وقامت ملكة جمال لبنان السابقة، ندى كوسا، بتسليمها التاج، مؤكدةً دعمها للملكة الجديدة في مسيرتها المقبلة.

بيرلا حرب، البالغة من العمر 22 عاماً، تنحدر من بلدة المعمرية الجنوبية. حصلت على شهادة في الإدارة المالية والمصرفية، وهي معروفة بإطلالاتها الأنيقة والجذابة.

تُعتبر بيرلا حرب مثالاً للجمال اللبناني المتنوع، إذ تمزج بين الجمال الخارجي والقدرة على التأثير الإيجابي في المجتمع، مما جعلها رمزاً للجيل الشاب الطموح في لبنان.