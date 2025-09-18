ملانيا ترمب تخطف الأنظار بفستان أصفر يثير الجدل في بريطانيا

في ليلة مميزة بقلعة وندسور، أثارت ملانيا ترمب ضجة واسعة بين متابعي الموضة بعد ظهورها بفستان أصفر طويل يكشف الكتفين خلال حفل عشاء رسمي مساء أمس (الأربعاء).

اللون يربك الجمهور

أثارت الصور التي التقطت لملانيا بجانب زوجها الرئيس دونالد ترمب، وملك بريطانيا تشارلز والملكة كاميلا، تساؤلات حول لون الفستان، إذ بدا في بعض الصور أصفر فاقعًا وفي أخرى أكثر نعومة مثل لون الزبدة.

كما أضيفت طبقة من الغموض حول لون الحزام المرفق بالفستان: هل هو زهري فاتح أم بنفسجي؟

مصادر مقربة من السيدة الأولى أكدت لصحيفة ديلي ميل أن الفستان من تصميم كارولينا هيريرا ويأتي بلون الزبدة الكريمية مع حزام «بنفسجي عيد الفصح». وأوضح خبراء الموضة أن اختلاف الإضاءة والفلاشات الفوتوغرافية قد يكون السبب وراء التباين الملحوظ في الصور.

تفسيرات الخبراء

قالت مصممة الأزياء الشخصية في نيويورك، ليز تيش إن المصورين دائمًا يلعبون بمستويات التشبع والتباين في الصور، و«أعتقد أن صور الفستان تم تعديلها لتظهر بشكل أكثر جرأة مما هو عليه في الواقع».

وأضافت أن اللون الأصفر غالبًا ما يرتبط بالتفاؤل. وأشارت إلى أن الأميرة كيت ارتدت فستانًا ذهبيًا طويل الأكمام من تصميم فيليبا ليبلي لنفس الحفل، ما يعكس توجهات السيدة الأولى نحو اختيار ألوان مشرقة لمواجهة الطقس الإنجليزي الرمادي ولإضفاء جو من البهجة.

انتقادات الإطلالة

على الجانب الآخر، وصف بعض النقاد إطلالة السيدة الأمريكية الأولى بأنها «مشتتة بصريًا»، بسبب الجمع بين الفستان الأصفر، والحزام البنفسجي، والأقراط الزمردية الكبيرة. وأشارت مصممة الأزياء الشهيرة سامانثا براون إلى أن «التصميم جريء ولكنه مزدحم، ويجب أن يكون التركيز على الفستان نفسه لا على الإكسسوارات المتعددة».

وأضافت أن اللون الأصفر الفاتح كان من صيحات الصيف الرائجة، لكنه يبدو «غير موسمي» مع اقتراب فصل الخريف في بريطانيا.

تاريخ من الإطلالات الجريئة

هذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها ملانيا الجدل بإطلالاتها الصفراء؛ إذ سبق أن ارتدت فستانًا أصفر شاحبًا خلال العشاء الرسمي في زيارة ترمب الأولى إلى المملكة المتحدة عام 2018، كما أثارت ضجة كبيرة بارتدائها قبعة كبيرة باللون الأزرق الغامق خلال حفل تنصيب زوجها.

وفي نفس الزيارة الحالية، ارتدت السيدة الأمريكية الأولى قبعة واسعة الحافة باللون البنفسجي من تصميم كريستيان ديور، ما أضاف المزيد من الانتقادات والجدل حول اختياراتها الجريئة للموضة.